Nevşehir'de doktora saldırı

Nevşehir Devlet Hastanesi Dermatoloji bölümü Uzman Doktoru Rıdvan Güneş’in ismi açıklanmayan bir hasta ve yakını tarafından darp edildiği belirtildi.

Haber Merkezi

Nevşehir Devlet Hastanesi Dermatoloji bölümü uzman Doktoru Rıdvan Güneş’in sıra alamayınca hasta ve yakını tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Güneş’in sıra alamayan hasta ve yakınının hakaretine uğradığı, doktora "Sizleri boşuna dövmüyorlar" denildiği belirtildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yaşanan darp olayının ardından hastane Başhekimi Uzman Doktor Macit Yalçın da hastanenin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, olayın ve sorumlularının ceza alması için gerekli tüm yasal işlemlerin takipçisi olacaklarını duyurdu. (ANKA)

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