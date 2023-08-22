Nevşehir'de iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Nevşehir'de bulunan bir konut inşaatının iskelesinin henüz belirlenemeyen nedenle çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Haber Merkezi

Nevşehir'de bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

Merkez ilçesine bağlı Nar Beldesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu işçilerden A.K, A.İ. ve G.E. isimli işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki A.K. ile 47 yaşındaki A.İ. hayatını kaybetti. (AA)

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