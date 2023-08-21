Kocaeli'de iş cinayeti: Metrelerce yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nde, Şaban Çelik isimli işçi çalıştığı esnada hiçbir önlem alınmadığı için metrelerce yüksekten düştü.

Gölcük ilçesinde faaliyet yürütmekte olan Tabosan A.Ş'de taşeron olarak çalışan Çelik, hayatını kaybetti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kocaeli İl Örgütü tarafından iş cinayetine ilişkin yapılan açıklamada "Bunca suçun üzerine işçi sınıfının sabra değil öfkeye ihtiyacı var. Öfkenin de örgütlenmeye. Bu düzenin bir canımızı daha almaması için örgütlenecek ve bu düzeni değiştirmek için mücadele edeceğiz. Yaşamak için örgütleneceğiz ve bu düzeni değiştireceğiz" denildi.