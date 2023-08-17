Trabzon'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da enerji iletim hattı çekerken akıma kapılan 26 yaşındaki Musa Kasap isimli işçi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Akçaabat ilçesindeki Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. Enerji dağıtım firmasında çalışan Musa Kasap, enerji iletim hattı çekerken akıma kapıldı.
Direkte asılı kalan Kasap'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Direkten indirilen Kasap'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Musa Kasap’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.