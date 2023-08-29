Nevşehir'de bir erkek evli olduğu kadını öldürdü

Nevşehir'de evli olduğu kadını katleden Ali İncirli kendisini de öldürdü.

DHA'nın haberine göre, olay Gülşehir ilçesi Eskiyaylacık köyünde meydana geldi. Ali İncirli, evli olduğu Uygun İncirli'yi tüfekle vurdu. İncirli daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali İncirli ve Uygun İncirli'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.