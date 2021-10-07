Netflix gerçek telefon numarasının göründüğü sahneleri değiştirecek

Netflix "Squid Game" adlı dizisinde gerçek bir telefon numarasının göründüğü sahneleri değiştireceğini duyurdu.

Güney Koreli bir kadın dizide telefon numarasının görünmesinin ardından sürekli aramalar ve mesajlar aldığını, iş nedeniyle bağlantılarının olduğu telefon numarasını da değiştiremediğini belirterek şikayetçi olmuştu.

Büyük para ödülü için ölümüne yarışan insanları konu alan dizide oyunun davetini gönderen numara olarak gerçek bir telefon numarası kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Reuters'ın haberine göre Netflix yerel yapım şirketi Siren Pictures ile birlikte sorunu çözmeye çalıştığını, "gerekirse" telefonların yer aldığı sahneleri değiştireceğini açıkladı.

Güney Kore televizonu SBS'e konuşan telefon numarasının sahibi Kim Gil-young adlı kadın film yapımcılarının, uğradığı mağduriyet nedeniyle kendisine 840 dolar tazminat ödemeyi teklif ettiklerini ancak bunu kabul etmediğini söyledi. SBS'e göre yapımcılar daha sonra bu teklifi beş katına çıkardı. Reuters'ın haberine göre Netflix ve Siren Pictures bu teklifler üzerine yorum yapmayı reddetti.