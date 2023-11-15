Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt: 'Onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail bir terör devletidir” sözlerine yanıt verdi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Erdoğan'ın “İsrail'i terör devleti olarak adlandırdığını ancak Hamas'ın terör eylemlerini desteklediğini” söyleyen Netanyahu, “Kendisi Türkiye sınırları içerisindeki Türk köylerini bombaladı. Onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir" demişti. Erdoğan, Netanyahu'ya seslenerek, "İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, ecelin geliyor. Gidicisin" ifadelerini kullanmıştı.