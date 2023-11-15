Erdoğan: İsrail bir terör devletidir, Netanyahu ecelin geliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
'İsrail bir terör devletidir'
- AB Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapması için daha kaç çocuk ölmelidir. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. Batı hep birlikte ters yüz oldu. Fransa önce farklı açıklamalar yaptı, daha sonra geri vitese taktı. Biz istiyoruz ki Filistinlilerin durumu gibi dimdik, dosdoğru olun. Sabah başka akşam başka olmayın Türkiye gibi olun.
- İsrail hükümeti katliamlarına 40 gündür aralıksız şekilde devam ediyor. İsrail bir şehri içindeki insanları ile topyekûn yol etme stratejisi uyguluyor. Sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle bir devlet terörü estiriyor. Gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir.
'Sende atom bombası var mı yok mu?'
- Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra haklarını elinden aldınız. Yine İsrail Amerika haklarını birlikte aldılar. Benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen anlamayanlar var. Savaşın da bir ahlakı hukuku vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı çocuklar yaşlılara kadınlara dokunmamaktır.
- Netanyahu'ya sesleniyorum; sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Ey İsrail sende atom bombası nükleer bomba var. Bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz.
- Artık ecelin geliyor. istediğin kadar nükleer bombaya sahip ol neye sahip olursan ol ama gidicisin.
- İnsanım diyen hiç kimse Gazze'deki katliamları onaylayamaz. Bu katliamlara aleni destek verenleri de unutmuyoruz. Ses çıkarmayanlar en az failler kadar bu suçlara ortaktır. AB'den Amerika'sına hiçbiri çıkıp tek kelime etmiyor.
- Olay haçlı-hilal meselesidir. Gazze tüm dünyada maskeleri düşürmüştür.
- İsrail'in Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız.