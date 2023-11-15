Bakan Tunç'tan bireysel başvuru çıkışı: Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruya ilişkin açıklama yaptı.

AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının "söz konusu olmadığını" ileri süren Tunç, “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

“Konjonktürel bazı durumlar nedeniyle, bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemiyoruz” diyen Bakan Tunç, “Anayasamızın bireysel başvuruyu düzenleyen 148’inci maddesini, AYM’nin 62/16 sayılı kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanunun bireysel başvuruyla ilgili maddeleri okunduğunda, çelişkilerin yakalanması mümkün” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, “Orada farklı yorumlanabilecek cümleler var. Bu cümleler sorunlara yol açıyor” iddiasında bulundu.

11 yılda 550 binden fazla başvuru

Bireysel başvuru hakkının getirildiği Eylül 2012’den bu yana AYM’ye 551 binden fazla başvuru yapıldığı biliniyor. Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasını sonuçlandırdı.

AYM’nin önünde halihazırda 130 bin civarında dosya bulunuyor.

Erdoğan 'düzenleme' sinyali vermişti

Yüksek Mahkeme’nin Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönündeki kararının ardından başlayan tartışmalarda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM’ye bireysel başvuru hakkı konusunda mesajlar vermişti.

2010 referandumu sürecinde bireysel başvuru hakkından "devrim" olarak bahseden Erdoğan, 12 Kasım’da Suudi Arabistan dönüşünde ise bireysel başvuruyla ilgili şunları söylemişti:

“Bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı. Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez. Bundan sonra bu bireysel başvurunun dayandığı kapı neresi olacak? Yine Anayasa Mahkemesi olacak. Önce Anayasa Mahkemesi'nin buna hazır hale gelmesi lazım.”