Netanyahu 'savaşa devam' dedi: 'Tüm rehinelerimizi alana kadar sürecek'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını söyledi.

Açık konuşmak istediğini belirten Netanyahu, "Hamas'ı yok etmek ve tüm rehinelerimizi geri alarak tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar savaş devam edecek. Savaştan sonraki günde de terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmemesi garanti altına alınacak. Gazze, İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacak" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, Kızılhaç Örgütü'nün esir takası anlaşmasının kapsamında olmayan diğer esirleri de ziyaret ederek ilaç temini sağlayacağını belirtti. Netanyahu, bunun anlaşma maddelerinde yer aldığını dile getirdi ve örgütün görevini yerine getirmesini istedi.

"Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak" diyen Netanyahu, başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

İsrail'in tarihi boyunca askeri operasyonlarla esirleri kurtarmayı başardığını belirten Netanyahu, "Ancak bu her zaman başarılı olmuyor, bu yüzden beklemedik ve rehinelerimizi serbest bırakmak için her fırsatı değerlendiriyoruz" diye konuştu. (AA)