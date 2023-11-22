ABD’nin ‘ateşkes’ endişesi: Gazze’deki yıkımı daha çok gazeteci duyuracak

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasıyla Gazze’de 4 gün çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Anlaşma henüz devreye girmedi, Katar’ın açıklamasına göre dün gece duyurulan anlaşmanın 24 saat içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail ise Gazze’de ve Batı Şeria’daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in Gazze’ye hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 81 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail’in ateşkes öncesinde Gazze’deki baskınlarına hız vermesinden endişelenilirken, El Cezire’nin haberine göre İsrail Gazze’deki Endonezya Hastanesi’nde hastaların tahliyesini istedi.

ABD'nin endişesi: Gazze'deki yıkım daha fazla görülecek

Öte yandan ABD yönetiminde dünyanın Gazze’deki yıkımı daha net görecek olmasından dolayı “endişeli”.

Politico’ya konuşan bir ABD yönetimi yetkilisi, anlaşmanın “istenmeyen bir sonucu” olacağını ve Beyaz Saray’da bu konuda bir “endişenin hakim olduğu”nu söyledi. Yetkili “(Ateşkes) Gazze’ye gazetecilerin daha geniş erişimine ve oradaki yıkımı daha fazla aydınlatma fırsatına ve kamuoyunun İsrail’e karşı çevrilmesine izin verecek" diye konuştu.

Neden 24 saat bekleniyor?

İsrailli 50 esirin ve İsrail hapishanelerinde tutulan 150 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasına dayanan anlaşma kapsamında 4 gün boyunca çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor.

İsrail bu süre içinde Gazze Şeridi’ndeki tüm askeri hareketlerini (askeri araçlarının hareketleri dahil) durduracak.

Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi’ne akaryakıt ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce TIR’ın girişine izin verilecek.

Gazze’yi kuzeyden güneye bağlayan Selahaddin karayolunda seyahat özgürlüğü sağlanacak.

Gazze’nin güneyindeki drone uçuşları duracak, kuzeyde ise günde 6 saat boyunca drone uçuşları yapılmayacak.

İsrail bu süre boyunca Gazze Şeridi’nde kimseye saldırmayacak ve kimseyi alıkoyamayacak.

İsrail parlamentosunda dün gece onaylanan anlaşmaya karşı olası bir itirazın İsrail Yüksek Mahkemesi’ne yapılması için 24 saatlik bir süre bulunuyor. Bu süre boyunca bir esir takası yapılması ve insani aranın başlaması beklenmiyor. Anlaşmanın en erken yarın ya da Cuma günü yürürlüğe girebileceği belirtiliyor.

Lübnan sınırındaki çatışmalar ne olacak?

Anlaşmanın Lübnan sınırındaki çatışmaların durmasını sağlayacak şekilde genişleyebileceği belirtiliyor.

Lübnan gazetesi Nidaa El Vatan’a konuşan yetkililer Gazze’deki çatışmalara verilecek insani arayla ilgili anlaşmanın İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaları da kapsayabileceğini söylediler. Yetkililer bunun şartının İsrail’in anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi, saldırı düzenlememesi olduğunu ifade ediyor.

ABD, AB, İngiltere anlaşmayı olumlu karşılayan açıklamalar yaparken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Katar ve Mısır’ın arabuluculuk çabalarını olumlu karşıladığını duyurdu.

Hamaney: İsrail nakavt oldu

Öte yandan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bugün yaptığı açıklamada Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de Aksa Tufanı Operasyonu’nda İsrail’in "nakavt olduğu"nu söyledi.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah da bugün Hamas yetkilileriyle Lübnan’da bir araya geldi.

