Netanyahu, Gantz'la anlaştı: İsrail'de 'savaş hükümeti' kuruldu

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, hükümet kurma konusunda uzlaştı. Likud Partisi kaynakları, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın "daraltılmış savaş kabinesinde" yer alacağını söyledi.

Gantz'ın partisinden yine eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot ile İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in gözlemci olarak görev yapacağı belirtildi.

Güvenlik kabinesinin görevlerinin aynı kalacağı ve Gantz'ın partisinden 5 ismin hükümette devlet bakanlıklarına getirileceği kaydedildi.