Netanyahu Biden'ın barış önerisini kabul etti, iki bakan hükümetten ayrılmakla tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Ophir Falk, İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze savaşını sona erdirmek için önerdiği anlaşma taslağını “kusurlu bulsa da kabul ettiğini” doğruladı.

Netanyahu'nun baş dış politika danışmanı olan Falk, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte, Biden'ın teklifinin "kabul ettikleri bir anlaşma olduğunu, iyi bir anlaşma olmasa da rehinelerin hepsinin serbest bırakılmasını çok istediklerini" söyledi.

Çalışılması gereken çok fazla ayrıntı olduğunu söyleyen Falk, "rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın soykırımcı bir terör örgütü olarak yok edilmesi" de dahil olmak üzere İsrail’in koşullarının değişmediğini ifade etti.

Biden'ın üç aşamalı planı

Biden, önceki gün Netanyahu hükümetinin savaşı sona erdirmesi için sunduğunu belirttiği üç aşamalı bir plan yayınlamıştı.

Biden, ilk aşamanın bir ateşkes ve Hamas'ın elindeki bazı rehinelerin iadesini içerdiğini belirtti. İlk aşamanın ardından da taraflar, kalan canlı esirlerin serbest bırakılacağı ikinci aşama için açık uçlu bir barış müzakeresi yapacak.

Bu şartlar, İsrail’in isteğinin aksine, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın arabuluculuk ettiği kademeli ateşkes görüşmelerinde rol oynamaya devam edeceğine işaret ediyor.

Daha önceki ateşkes önerileri sonuç vermemişti

Biden, son birkaç ayda, benzer çerçevelere sahip olan birkaç ateşkes önerisini de olumlu karşılamıştı. Ancak söz konusu ateşkes önerilerinin hepsi çıkmaza girmişti. Biden, Şubat ayında İsrail'in, Ramazan'da çatışmaları durdurmayı kabul ettiğini söylemiş, ancak ateşkes sağlanamamıştı.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık noktası, İsrail'in “Hamas yok edilene kadar” çatışmalara yalnızca geçici aralar verileceği konusunda ısrar etmesiydi. Geri adım atmayan Hamas da, rehineleri yalnızca savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi yolunda serbest bırakacağını söylüyor.

Biden konuşmasında, son önerisinin "Hamas'ın iktidarda olmadığı Gazze'de daha iyi bir ortam yaratacağını" öne sürdü. Bunun nasıl başarılacağı konusunda ayrıntı vermeyen Biden, "birinci aşamadan ikinci aşamaya geçmek için müzakere edilmesi gereken bir dizi ayrıntı olduğunu" kabul etti.

Falk ise, Netanyahu'nun "tüm hedeflerimize ulaşana kadar kalıcı bir ateşkes olmayacak" şeklindeki tavrını yineledi.

İki aşırı sağcı koalisyon ortağından Netanyahu'ya 'hükümetten ayrılırız' tehdidi

Diğer yandan, Netanyahu koalisyon hükümetini sağlam tutması için baskı altında. İki aşırı sağcı koalisyon ortağı olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich “Hamas'ı kurtaracağını” düşündükleri anlaşmayı protesto amacıyla hükümeti terk etmekle tehdit etti. Benny Gantz da anlaşmanın değerlendirilmesini istiyor.

Hamas ise Biden girişimini "geçici olarak" memnuniyetle karşıladı.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan Cumartesi günü El Cezire'ye "Biden'ın konuşmasında olumlu fikirler vardı, ancak bunun taleplerimizi karşılayan kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.

Hamas, Gazze saldırısının garantili bir şekilde sona ermesini, tüm işgalci güçlerin geri çekilmesini, Filistinliler için serbest dolaşımı ve yeniden inşa yardımı istiyor.

İsrailli yetkililerse, bu talebi “7 Ekim'den önceki duruma dönüş olacağı” iddiasıyla reddediyor.