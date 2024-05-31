İsrail'le ticaretin sadece 4'te 1'i durdu: İhracat neden devam ediyor?

Gemilerde ne var?

İnşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden çimentoya kadar 54 ürün grubunda ihracat 9 Nisan'da kısıtlanmıştı. Ancak TÜİK verileri, Nisan ayında bu ürün gruplarında ihracatın sıfırlanamadığını gösteriyor. Geçtiğimiz ay İsrail'e en çok ihraç edilen ürün grupları şöyle:

- Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento (6 milyon dolar)

- Plastikler ve mamulleri (25 milyon dolar)

- Demir ve çelik (12 milyon dolar)

- Demir veya çelikten eşya (5 milyon dolar)

- Bakır ve bakırdan eşya (5 milyon dolar)

- Alüminyum ve alüminyumdan eşya (3 milyon dolar)

- Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları (14 milyon dolar)

- Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı (66 milyon dolar)