Neslihan Batur'un sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul Kartal’da yaşayan iki çocuk annesi Neslihan Batur için ailesi geçen hafta salı günü kayıp başvurusu yapmıştı. Annesine bir türlü ulaşamayan N.K., Müge Anlı’nın programına başvurdu. Genç kız, annesinin kaybolduğu gün sevgilisi Habib Başar'la görüştüğünü söyledi.

Habib Başar canlı yayınlanan programa katılarak cinayeti itiraf etti. Neslihan Batur’un 9 Kasım günü güvenlik görevlisi olarak çalıştığı atıl haldeki fabrikaya geldiğini söyleyen Başar, 46 yaşındaki kadını öldürerek fabrika içindeki kuyuya attığı anlattı.

Neslihan Batur'un cenazesi katil zanlısının gösterdiği 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. (İHA)