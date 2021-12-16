Nelteks işçilerinden Neşe Plastik önünde eylem

Gebze Organize sanayi Bölgesinde bulunan Nelteks Tekstil’de sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve fabrikaları kapatılan işçiler, 18 Aralık Cumartesi saat 16.00’da asıl işveren firma Neşe Plastik önünde eylem yapacak.

Nelteks Tekstil (Neşe Plastik) işçileri yaptıkları açıklamada, yaklaşık dört ay önce sendikalı olmaya başladıklarını, kısa süre içinde işyerinde çoğunluğu kazandıklarını ancak patronun bir anda işten çıkarmalara ve zorunlu yıllık izin uygulamalarına başladığını belirttiler.

Fabrikada sendika gündemi açılmadan önce patronun en az 3 yıllık işlerinin olduğunu söylediğini ifade eden işçiler, 31 Aralık 2021’de fabrikanın kapatılacağını, ancak henüz herhangi bir yasal bilgilendirmenin işçilere sunulmadığını aktardılar.

Hayat pahalılığının hızla arttığı bugünlerde bir de patronun sendika düşmanlığı ile karşı karşıya kaldıklarını belirten işçiler, asıl işveren firma Neşe Plastik önünde eylem yapacaklarını ve tüm kamuoyunu da yapacakları basın açıklamasına davet ettiler.

İşçilerin açıklaması şöyle:

Yaklaşık dört ay önce GEBZE NELTEKS TEKSTİL İŞÇİLERİ olarak, işyerinde yaşadığımız birikmiş sorunlar ve bu sorunların çözüme kavuşturulması için ANAYASAL ve DEMOKRATİK haklarımızı kullanarak sendikalı olma kararı aldık.

Sendikal örgütlenmemizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, yasanın gerektirdiği %50+1 sayısına 10 gün gibi kısa bir sürede ulaşarak başarıyla tamamladık.

Ancak NELTEKS(NEŞE PLASTİK) işvereninin talihsiz ve düşmanca tavrıyla karşı karşıya kaldık.

Sendikalı olmadan önce; “daha en az 3 yıllık hazır işimiz var, çok çalışacağız.” ifadelerini sık sık dile getiren işveren tarafı, bir anda işten çıkarmalara, zorunlu yıllık izin uygulamalarına başladı.

Gelinen nokta da, yukarıdaki ifadeleri kullanan işveren, 31 ARALIK 2021’de fabrikayı kapatacağını söylüyor. Bu konuda da herhangi bir yasal bilgilendirmeyi, ısrarla sormamıza rağmen yapmaktan kaçıyor .

Böylesine çelişkili davranan işverenin yasal olarak belge ve resmiyetle önümüze koymadığı hiçbir sözüne elbette güvenmiyoruz!

Hayat pahalılığının her geçen gün hızlıca arttığı, televizyonlarda işçilere-emekçilere verilecek asgari ücret zammının lütuf gibi tartışıldığı bir dönemde bu tutumu işçi düşmanlığı olarak görüyoruz!

Geçtiğimiz haftalarda, tepkimizi dile getirmek için fabrikamızın önünde basın açıklaması yapmıştık.

Şimdi de asıl işveren olan NEŞE PLASTİK önünde emeğimiz, alınterimiz için buluşacağız!

Yılbaşına girerken çocuklarımıza hediyeler almayı biz de hak ediyoruz!

İnsanca yaşayacak ücretler almak, sendikalı bir işyerinde çalışmak bizim de hakkımız!

Hakkımızı savunmak için yapacağımız basın açıklamasına emek ve alınteri mücadelesine duyarlı tüm kamuoyunu davet ediyoruz!

GÜN:18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

SAAT:16.00

YER: NEŞE PLASTİK FABRİKASI ÖNÜ

(TOSB:Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:3 )

ÇAYIROVA/KOCAELİ