Nelteks işçilerinden fabrika önündeki eyleme çağrı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Nelteks’te çalışan işçiler yarın fabrika önünde bir eylem yapacak.

Patronun sendika düşmanı tutumuna karşı fabrika önünde yapacakları eyleme çağrı yapan işçiler dayanışma vurgusu yaptı. Tez-Koop-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Sancak Yıldız, "Ekonomik krizin her geçen gün daha çok hissedildiği bir dönemde Nelteks işçileri sendikalı olma haklarını kullandılar. Bu süreci beraber yürtük. Çok hızlı bir şekilde toplu sözleşme yetkisi için başvuruda bulunduk fakat Nelteks patronunun tavrı işçilere karşı düşmanca oldu. Fabrikayı kapatma kararı aldı. Bu durum, ülkemizde patronların bilindik bir sendikalaşma karşısındaki düşmanca taktiğidir" dedi.

Yeni Demokrasi'de yer alan habere göre, bir yıldır fabrikada çalışan işçi Meryem Zıvalı da, "Bizler Nelteks işçileri olarak Neşe Plastik’e çalışıyoruz. Neşe Plastik’te Petrol İş Sendikası örgütlü. Peki biz neden sendikalı çalışamıyoruz? Bizde toplu sözleşmeli çalışmak istiyoruz. Nelteks işvereni sendika çalışmamız açığa çıktıktan sonra iş yerini kapatacağını söylüyor. Fabrika kapanmasın sendika hakkımız tanınsın” ifadelerini kullandı.

Zor şartlarda üretime devam ettiklerini belirten bir başka işçi ise, onur kırıcı tavırlara maruz kaldıklarını söylerken sendika taleplerini yineledi.

Çektikleri videolarla fabrikanın sendika düşmanı tutumunu aktaran işçiler, “Sendikal haklarımız için Gebze Kocaeli adresindeki fabrikamız önünde yapacağımız basın açıklamamıza tüm emekten yana kurumları ve emek dostlarını dayanışmaya bekleriz” dediler.