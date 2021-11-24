Nelteks işçilerinden fabrika önünde eylem

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Nelteks’te çalışan işçiler bugün fabrika önünde bir eylem gerçekleştirdi.

Nelteks işçileri geçtiğimiz aylarda, patronlarının fabrikadaki baskılarına karşı ve artan hayat pahalılığı karşısında her gün eriyen ücretlerini yükseltmek için Tez-Koop İş sendikasında örgütlenmişlerdi. İşçilerin örgütlenme kararı sonrasında Nelteks patronu işçilere karşı düşmanca bir tutum sergilemiş ve işçi çıkartmaya başvurmuştu.

Nelteks işçileri bugün patronlarının işçi düşmanı tutumuna ve sendika hakkının gasp edilmesine karşı eylem gerçekleştirdi. Eyleme Türkiye Komünist Patisi Gebze İlçe Örgütü, EMEP Gebze İlçe Örgütü, Deriteks, Tez-Koop İş, Türk-İş'in yanı sıra diğer siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Sınıf dayanışmasının vurgulandığı eylemde, işçilerin sendikada örgütlenmesinin Anayasal bir hak olduğu ve patronun bu düşmanca tavrından vazgeçmesi gerektiği söylendi. İşçiler, fabrikaya sendika girene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.