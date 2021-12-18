Nelteks işçileri: Direne direne kazanacağız!

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Nelteks Tekstil’de sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve fabrikaları kapatılan işçiler asıl işveren firma Neşe Plastik önünde eylem yaptı.

Eylemde soL'a konuşan bir işçi, "Nelteks işçileri olarak 3 ay önce sendikaya başvurduk, çoğunluğu sağladık ve sendikalı olduk. İşyerimiz de bunu duyduktan sonra kapanmaya gideceğini, sendikayı istemediğini söyledi. Herkesi deteğe bekliyoruz" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Sancak Yıldız, "Soruyoruz, Nelteks'te yetki alınmasına neden itiraz edilmiştir? Bu itiraz düşmancadır. İşçilere 31 Aralık'ta fabrikanın kapanacağı söylenmiştir. Soruyoruz, fabrikanın kapanma bildirimini neden göstermiyorsunuz? Aylardır burada işçiler baskıyla karşı karşıya bırakıldı. İşçiler sendikalı olduktan sonra tuvalete giderken bile başlarına güvenlik koydular. Aynı işveren sendikalı olmadan önce işçilere 'Daha çok işimiz var' diyordu. İşçiler hakkına sahip çıkınca kapıyı gösterdiler. Direneceğiz. Çağrımızdır, gelin birlik olalım. Hepinizi yanımızda görmek istiyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız" diye konuştu.

Eylemde "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

İşçiler fabrika önünde eylemdeydi