Nedim Şener: İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürpriz olmaz

Nedim Şener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin sürpriz olmayacağını öne sürdü ve "Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Muharrem İnce'nin sistematik baskılar ile hedef alındığını savunduğu yazısında şunları ifade etti:

"Meral Akşener’in 3 Mart’ta masadan kalkması sonrası edilen küfür ve hakaretler ile linç kampanyasından sonuç alan kesimler şimdi aynısını Muharrem İnce’ye yapıyorlar. Merak Akşener, küfür edile edile masaya geri döndü. Şimdi de Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekilmesi sürpriz olmaz."