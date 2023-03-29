Kılıçdaroğlu ve İnce bugün görüşecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir diğer cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle görüşecek.

CHP görüşmenin bugün 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılacağını duyurmuştu.

Memleket Partisi'nden dün akşam yapılan açıklamada da "CHP Genel Merkezinden gelen talep üzerine; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17:00’de Memleket Partisi Genel Merkezinde görüşeceklerdir" denildi.

'Ben müzakereye açığım'

Muharrem İnce, "Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmede "müzakereye açık" olduğunu ifade etmişti.