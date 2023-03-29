AKP'de gizli görüşme: Fahrettin Koca ve bir bakan daha 'affını' istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarını vekil yapma kararı sonrası dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan, iki bakanın vekil olmak istemediği ve Erdoğan'dan affını istediğini öne sürdü.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Sen bakma o haberlere, perde arkasında başka oyunlar var. Kim bilir, belki de siyaseti bırakmak isteyenler bile çıkar.”

İktidar partisinin dehlizlerinde gezinirken bir bilenden duydum bu sözü. Bir şey ima ediyordu ama anlatmaya da pek hevesli değildi. Neyse ki ısrarıma dayanamadı...

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Sağlık Bakanı Koca’nın ya Adıyaman’dan ya da Hatay’dan AKP’nin adayı olacağı iddiası dillendiriliyor. Ne yani, doğru değil mi?

Anlatıyor kaynağım: “Önce şunu düşünmelisiniz... 2024’te yerel seçimler var ve birileri ince hesaplar peşinde. O sebeple Koca’nın adını özellikle Anadolu’da geçiriyor, İstanbul’dan uzak tutuyorlar akıllarınca. Hatta, Çevre Bakanı Murat Kurum’un İstanbul’dan aday olacağı iddiası da bu nedenle sızdırılıyor. Zira, Kurum’un da gözü İBB’de.”

Ben not alırken bir süre sessizlik oldu. “Ancak” dedi ve ekledi karşımdaki:

“Aslına bakılırsa, Fahrettin Koca yoruldu siyasetten. Hatta kısa bir süre önce sayın cumhurbaşkanı ile gizli bir buluşma da gerçekleştirdi.”

Ben heyecanlı bir şekilde dinliyordum.

Sahi, ne konuşmuşlardı o görüşmede? Yanıt çok çarpıcıydı:

“Fahrettin Koca 2023 için listelerde olmayı arzulamadığını, söyledi. Ve affını istedi.”

Şaşırmıştım. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi bu talebe? Şöyle dedi AKP’deki kaynağım:

“Bakın, orasını tam bilmiyorum. Duyduklarım var ama sizi yanıltmak istemem.”

Ben tam konuşma bitti, derken “Dahası da var” diye de ekliyordu:

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da siyasetten çekilmeyi istediği biliniyor. Ancak unutmayın ki hem Koca hem Ersoy konusunda son söz reisin olacak.”

AKP'de Fulya Öztürk rahatsızlığı

Pehlivan, AKP'deki rahatsızlığa çarpıcı bir örnek daha vererek, Fulya Öztürk'e adaylık teklifi gitmesinin partide rahatsızlık yarattığını ifade etti:

"Gazeteci Fulya Öztürk’e milletvekilliği teklifi gitmesi bile, AKP’nin medyadaki kalemlerini oldukça rahatsız etmişe benziyor. Öyle ki içlerinden “21 yıldır sokakta küfür yiyen biziz ama depremde popüler olan birini milletvekili yapıyorlar” diyen bile çıkmış.

Demem o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan partide “3 dönem kuralını” da hayata geçirse iktidar içindeki hiç ummadığımız kişilerin vedasına şahit olacağız."