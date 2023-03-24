Nebati'den tasarruf tedbiri: 'Lambaları açık bırakmamak'

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin neler yapıldığı, elektrik ve doğalgaz giderlerini düşürmek için hangi tasarruflara gidildiği ve enerji güvenliği için ek önlem alınıp alınmadığını sordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıtı geldi.

'Tasarruf için lamba kapatılıyor'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP'li Purçu önergeye gelen cevaba yönelik yaptığı değerlendirmede, “Bakanlıklara enerji tasarruf tedbirleri kapsamında sorduğum sorulara Hazine Bakanlığı trajik bir açıklamada bulunmuş. Halka battaniye altında ısının derken, Hazine Bakanlığı da tasarrufu elemanları sık sık uyarmakla ve ışıkları açık bırakmamaları konusunda gerekli özen konusunda uyarmakla bulmuş. Ayrıca önergeye gelen cevapta gün ışığından yararlanıldığı belirtilmiş. Hatırlatmak isterim ki 6 yıldır uygulanan ve inatla vazgeçilmeyen kalıcı yaz saati uygulaması enerji tüketimini daha da artırmıştır. Gecenin karanlığında evden çıkan öğrenciler, çalışanlar yine gecenin karanlığında eve dönmekte; vatandaş sürekli ışık açmak zorunda kalmaktadır" ifadelerine yer verdi.

'Yaz saati israf yarattı'

Purçu sözlerine "AKP iktidarında kalıcı yaz saati uygulaması tasarruf değil; israf yaratmıştır. Sabit saat uygulamasıyla 5 yılda 6 milyar TL tasarruf edildiğini savunulurken; bu kanıtlanamamış, enerji uzmanları tarafından aksi ispatlanmıştır. Uygulama sadece enerji şirketlerini besleme fikri yatmaktadır. Bu uygulama ile faturalar kabarmış; faturalarını ödeyemeyenlerin sayısı artmıştır" diyerek devam etti.