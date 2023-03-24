'Beşli çeteye devam' sinyali veren İYİP'li Yılmaz ekonomi yönetimine adaymış

İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonomi yönetimine aday olduğunu belirtti. ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı bir senaryo üzerine kaleme alınan yazıda, ekonomi yönetiminde kimi görev yapacağı kulisine yer verdi. Yazıda, ekonomide DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğine işaret edildi. Bilge Yılmaz da Bloomberg'in söz konusu haberini kendi Twitter sayfasından paylaştı.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine aday olduğunu ifade etti. "Ekonominin İYİ Parti’ye bırakılması konusunda Meral Hanım diğer liderlerle anlaştı mı?" sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Hayır, Altılı Masa'da böyle bir anlaşma yok" dedi.

'Ben tek başımıza iktidara gelecekmişiz gibi hazırlığımı yapıyorum'

"Ben bu işe kalkıştığımdan beri ekonomi yönetimine adayım ya da grup olarak biz adayız" diyen Yılmaz, "Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım. Arkamda bir siyasi anlaşma olduğu için değil, bu işi iyi yapabileceğimizi bildiğimden bunu söylüyorum. Fark yaratacağımıza eminiz, onun için de hazırız. Bize görev verilirse benim her kadroyu doldurabilecek hazırlığımın olması lazım" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben her konum için en iyi olduğunu düşündüğüm insanlardan bir kadro hazırlayayım. Daha sonra masada diğer partilerin başka fikirleri varsa değiştiririz. Bu şu demek değil; ben her şeyi hazırladım, herkes benim takımımı kabul edecek. Hayır. Ben tek başımıza iktidara gelecekmişiz gibi hazırlığımı yapıyorum ama bir yandan da diğer partilerin bazı kurmaylarına benim takımda yer açmış durumdayım. Diğer partilerde bizim çok ihtiyacımız olan bazı insanlar var. Onları biz zaten bizim takımda görüyoruz."

Yılmaz daha önce 'beşli çete' projeleri için 'devamlılık esastır' demişti

AKP iktidarına yakınlıkları ve adrese teslim ihalelerle anılan, kamuoyunda 'Beşli Çete' olarak bilinen Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol'un kamu kaynaklarından 418 milyar dolar aldığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bu paranın tamamını geri alacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu bu kararını 'mirasım' olarak nitelendirirken, İYİP cephesi Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun "Beşli Çete ile yapılan anlaşmaları iptal edeceğiz" açıklamasının ardından, İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın "Devlet ciddiyeti, devletin devamlılığı esastır. Biz bu anlaşmayı tanımıyoruz diyemezsiniz" demeci CHP-İYİP arasından "Beşli Çete" tartışmasına neden olmuştu. Diğer yandan, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından İYİP'in Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı kampanya yürütmeye başladığı iddia edilmişti.

'Kamulaştırmak zorunda değiliz'

Mart ayında katıldığı programda kamu-özel işbirliğiyle (KÖİ) yapılan projelerle ilgili sorusuna cevap veren İYİP'li Yılmaz, bu konuda devletin planlamaya ihtiyacı olduğunu ve her projenin KÖİ ile yapılmaması gerektiğini söyledi. “Bunları kamulaştırmayacak mısınız?” diye sorusunu yineleyen gazeteci İsmail Saymaz’a şu yanıtı vermişti:

“Kamulaştırmak zorunda değiliz. Kamulaştırmak çözüm olabilir, olmayabilir, bakmak lazım. Benim ilk tahminim, kamulaştırmanın gerekli olmadığı, hatta iyi olmayabileceği yönünde. Türkiye’nin üstlendiği hükümlülükler çok büyük gözüküyor.Yani şimdi seçim kazanmak için slogan atmam. Yapılması gereken şu, orada devlet söz vermiş, yükümlülük altına girmiş. Bu yükümlülükler ekonomik açıdan mantıklı ve makul gözükmüyor. Ama devletin ciddiyeti, devletin devamlılığı esastır. Siz bir anlaşma imzalamışsınız, ‘Bu anlaşma iyi durmuyor, biz bunu tanımıyoruz’ diyemezsiniz. Çünkü bunu yaptığınız zaman ülkeye kötü sonuçları olur.”