Akşener'in masadan kalkmasının sebebi Kılıçdaroğlu'nun 'Beşli Çete' ve '418 milyar dolar' çıkışı mı?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 Mart'ta imzaladığı mutabakatın hemen ertesi günü partisinin Altılı Masa'dan kalktığını açıklamasının ardından, İYİP'in masadan kalkma kararının nedenleri tartışılıyor.

Öne çıkan iddialardan birisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beşli Çete'ye yönelik "Kamu zararına yol açan 418 milyar doları alacağım" çıkışından sonra İYİP'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı kampanya yürütmeye başladığı yönünde oldu.

Kılıçdaroğlu dün yine '418 milyar dolar' açıklaması yaptı

Öte yandan, İYİP'in masadan kalkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün yine 'Beşli Çete'ye yönelik 418 milyar dolar açıklaması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız" ifadelerini kullandı.

İYİP'in masadan kalkma sebebi Beşli Çete mi?

Kamuoyunun gündeminde İYİP'in ittifaktan ayrılması konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı yapması, "İYİP'in masadan ayrılmasının nedeni Kılıçdaroğlu'nun 'mirasım' dediği, Beşli Çete'nin halktan çaldıklarını geri alacağını söylemesi mi?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

AKP iktidarına yakınlıkları ve adrese teslim ihalelerle anılan, kamuoyunda 'Beşli Çete' olarak bilinen Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol'un kamu kaynaklarından 418 milyar dolar aldığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bu paranın tamamını geri alacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu bu kararını 'mirasım' olarak nitelendirirken, İYİP cephesi Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun "Beşli Çete ile yapılan anlaşmaları iptal edeceğiz" açıklamasının ardından, İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın "Devlet ciddiyeti, devletin devamlılığı esastır. Biz bu anlaşmayı tanımıyoruz diyemezsiniz" demeci CHP-İYİP arasından Beşli Çete tartışmasına neden olmuştu. Diğer yandan, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından İYİP'in Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı kampanya yürütmeye başladığı iddia ediliyor.

CHP ‘el koyacağız’, İYİP ‘hukuka aykırı’ dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın değişimi durumunda “Beşli Çete” diye anılan sermaye gruplarının garanti ödemeli yol, köprü ve hastane projelerine el koyacaklarını söylemişti.

Özel, “İktidarımızda görmek istediğim en büyük tören elimizde balyozla gişelerin kırıldığı tören” derken, İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz “Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini savunan İYİ Parti olarak, iç ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem ve faaliyeti biz uygulamayız, bunu meşrulaştıramayız” diyerek CHP'nin açıklamasına karşı çıkması dikkat çekmişti.

'Beşli çete İYİ Parti ile görüştü'

Halk TV'de dün akşam açıklamalarda bulunan gazeteci Serpil Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun ‘418 milyar dolar’ ve 'Beşli Çete' açıklamalarının ardından, muhalefette çatlakların oluşmaya başladığını ileri sürdü. Yılmaz, 2021 yılında yayımlanan bir yazısında, Beşli Çete'nin İYİP ve Meral Akşener ile temasa geçmeye çalıştığını söylemişti.

Yılmaz dün yaptığı açıklamada, "Beşli Çete, İYİ Parti’yle temas etti, görüştü. Yani bunu ben yazdım. Burada bir iletişim var" iddiasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 418 milyar konusundaki çıkışlarını hatırlayan Yılmaz şunları kaydetti:

“Türkiye'nin temel meselesi neydi ekonomiydi. Kılıçdaroğlu hem yoksulluk meselesinin altını çiziyordu hem de yolsuzluk meselesini. Ve giderek dozu yükselerek bunu yapıyordu. En son dedi ki 418 milyar doları geri alacağım dedi ve tartışmalar yükseldi. Yani İYİ Partideki muhalif tavırların da daha belirginleştiği süreç tam da bu 418 milyar doların dile getirildiği sürece denk geliyor. Masa daha yeni kurulma aşamasında 2 yılıdan daha az bir süre şöyle bir kulis yazısı yazmıştım “beşli çete İYİ Parti ile temas etti” görüştü. Biliyorum katı ve dairesine odasını kimler hepsini de biliyorum bunun aksini iddia edebilecek birisi varsa da şahit var. Müteahhitler Kılıçdaroğlu'ndan randevu alamamıştı.”

'Koray Aydın ile Mehmet Cengiz görüştü' iddiası

Diken'in haberine göre, İYİP'te Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına muhalefetin başına çeken Koray Aydın ile ‘Beşli Çete’nin önde gelen ismi Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz arasındaki görüşme, Cengiz İnşaat’la ortak işlere imza atan Özaltın İnşaat‘ın Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Nene Hatun Caddesi’nde bulunan ofisinde yapıldı.

Halk TV yazarı Yılmaz bugün yayımlanan yazısındaysa, "Kılıçdaroğlu’na karşı kampanyanın “Kamu zararına yol açan 418 milyar doları alacağım” sözleriyle alevlenmesi gözden kaçmıyor" ifadesini kullanarak, İYİP'in masadan kalkma ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasını nedeni olarak yine Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete açıklamalarını gösterdi.

'Kılıçdaroğlu’nun adaylığı niye istenmez?'

Yılmaz, İYİP Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin 4 Şubat'ta "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil yönteme itiraz ettiğini" söylediği ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dışladığı görülen Halk TV yayınını hatırlatarak "Bu bir sinyaldi" deyip şöyle devam etti:

"Orada çok net bir şey var. Herkes aynı cümleleri kuruyor, herkes aynı yerden vuruyor. Neresi o vurdukları yer? Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu olduğu zaman, 'seçilebilir aday'. Burada bir siyasi tasarım var, İYİ Parti bir siyasi tasarım içerisindeydi. Bunun bir anda çıkmış bir mesele olduğunu düşünmüyorum."

Serpil Yılmaz, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığı niye istenmez?" başlıklı yazısında Ümit Özlale'ye Kılıçdaroğlu'nun 418 milyar dolar açıklamasını sorduğunu hatırlatarak şunları söylüyor:

"Özlale’ye Halk TV’deki programda “Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı 418 milyar dolar kamu zararı hesabına katılıyor musunuz” diye sorduğumda, özetle “İki gelirler uzmanının (Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu) yaptığı hesaba güveniriz” yanıtını veriyor.

Önemli olan da bu değil mi; yoksulluk en önemli problemken, halkı soydurmamak!"

Kılıçdaroğlu: Çok kararlıyım

Bu yayından kısa süre sonra Kılıçdaroğlu'nun 418 milyar dolar hakkında yeni bir paylaşım yapması da dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız" açıklamasında bulundu.

'Meral Akşener 5’li çetenin operasyonunun parçası haline gelmiştir'

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, Cuma günü yayımlanan programında "Meral Akşener 5’li çetenin operasyonunun parçası haline gelmiştir" iddiasında bulunmuştu.

Yanardağ, "Meral Akşener 5’li çetenin operasyonunun parçası haline gelmiştir. 2 yıl bir ittifakın parçası olacaksınız ve seçimlere 2 bucuk ay kala masadan kalkacaksınız. Gerekçesi de dayatmayla karşılaşmış. Kılıçdaroğlu’da kazanacak aday değilmiş. Ben şunu anlamadım dayatmayı kim yapıyor? 5 parti uzlaşmış 1 parti var karşı çıkan. Ölçü ne ölçü kendisi. Bu kadar gayri ciddi bu kadar temelsiz bir değerlendirme görmedim. Akşener Türkiye’nin geleceğine ihanet etmiş durumdadır" yorumunda bulundu.

Yanardağ, “Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bu kampanyanın yürütülmesindeki neden 5’li çetenin bu milletten çaldığı 418 milyar dolardır” dedi.