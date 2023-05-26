Nebati'den Millet İttifakı'na: 'Ayran gönülleri her masada yancı'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddi Nebati, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bir gün terör örgütünün sözcüsü gibi konuşuyorlar, ertesi gün aşırı sağcı oluyorlar, sonraki gün dindar kesilmeye karar veriyorlar, daha sonra laikliğin tek bekçisi kesiliyorlar" dedi.

28. Dönem Milletvekili seçildiği Mersin'e ziyaret gerçekleştiren Nebati, "Basın Mensupları ile Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

Millet İttifakı'nın, hükümetin bugüne kadar aldığı kararları sanki ilk defa gündeme geliyormuş gibi ortaya koyup, çarpıttığını iddia eden Nebati, "Alın terinin, icraatın ne demek olduğu hakkında zerre bilgisi, tecrübesi olmayanlar, milletimizin aklıyla adeta alay ediyor. Bol keseden bol sıfırlı rakamlar savurarak kısa yoldan göz boyamaya çalışma acizliğine düşüyorlar. Kendini uyanık sanan bu keskin zekalılar hangi cüretle afaki hayallerle milletimizi kandırmaya devam ediyorlar" dedi.

'Dindar kesilmeye karar veriyorlar, daha sonra laikliğin tek bekçisi kesiliyorlar'

Millet İttifakı'na ilişkin, "Tek dertleri oy devşirmek. Bedeli omurgayı feda etmek, ortada ilke, değer, duruş namına bir şey bırakmamak da olsa ayran gönülleri her masada yancı" ifadelerini kullanan Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir gün terör örgütünün sözcüsü gibi konuşuyorlar, ertesi gün aşırı sağcı oluyorlar, sonraki gün dindar kesilmeye karar veriyorlar, daha sonra laikliğin tek bekçisi kesiliyorlar. Böyle bir siyaset, bu milletin vicdanında, hissiyatında, fikriyatında yer bulamaz, bulamayacaktır."

'Yozlaşmış bir seçim kampanyası yürüten bir muhalefetle imtihan oluyoruz'

Nebati, sözlerine şöyle sürdürdü:

"İsterdik ki bu seçim süreci ilkeli, temiz bir rekabet içinde ilerlesin, bu millet için hayırda yarışmanın ve bu uğurda acele etmenin kavgasını verelim. Ancak milletçe maalesef son derece yozlaşmış bir seçim kampanyası yürüten bir muhalefetle imtihan oluyoruz. Tüm bu gerçeklerin farkında olan insanımız, inanıyorum ki 28 Mayıs tarihinde, 14 Mayıs'ta başladığı işi tamamlayacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracaktır." (AA)