Mersin Stadyumu'nda yuhalanan Nebati tribünleri hedef aldı: 'Kim olduğunuzu biliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin Stadyumu'nda oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu-Yomraspor maçında taraftarlar tarafından yuhalanmasından iki gün sonra tribünleri hedef aldı.

Önceki gün oynanan maçın ardından sahaya inen Bakan Nebati yuhalanmış ve binlerce taraftar, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganları atmıştı.

Bakan Nebati bugün Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda konuştu.

Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini, asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam yapılacağını, Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerde "açık farkla" kazanacağını söyleyen Nebati'nin gündeminde tribünlerdeki protestolar da vardı.

"Türkiye, bir stadyumda veya başka stadyumlarda birilerinin yönlendirmesiyle 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir" diyen Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap verecek. Bu sloganları atanlar, bu sloganları yönlendirenler, sloganlara maşa olanlar sizlerin kim olduğunuzu biliyoruz ama biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bakanlarına ve tüm teşkilat mensuplarımıza kadar içselleştireceğimiz bir şeyle önce cevap veriyoruz; hizmet."