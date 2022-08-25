Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi.

Nebati şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz.

27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin."

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, dün saat 17.00’de Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye dayandırılan icralık borçlara ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağı, 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceği kaydedildi.

Sosyal medya hesabından icralık borçlara ilişkin devlet desteği verileceği haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Nebati’ye yönelik olarak, “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım...” dedi.

Nebati’nin gece yarısı açıklamalarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz' açıklamasını yapmıştı.