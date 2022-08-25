Kılıçdaroğlu’ndan Nebati’ye yanıt: Gece gece panikle bana yazmışsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu varlık şirketlerine devredilen borçlara yönelik "ödemeyin" çağrısı ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz” dedi.

Sosyal medya hesabından icralık borçlara ilişkin devlet desteği verileceği haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Nebati’ye yönelik olarak, “Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım...” dedi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, dün saat 17.00’de Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarından yaklaşık 6 saat kadar sonra, gece 23.00 sıralarında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye dayandırılan icralık borçlara ilişkin yeni bir düzenlemeye ilişkin haberler medyaya düştü.

Buna göre icra ve haciz sorununa yönelik hazırlandığı belirtilen iki ekonomi paketinde 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceği kaydedildi.