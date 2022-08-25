İcralık borçlarla ilgili karar: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek

"Dar gelirliye destek paketi" kapsamında 6 milyona yakın yurttaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek.

Diğer taraftan, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Devlet, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları da üstlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iki yeni destek paketi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bakanlıklarımızla dar gelirlilerin sıkıntılı alanlarında çok önemli iki projemiz var. Son çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması noktasında önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı tamamladık. Ulaştırma Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığımızla önemli toplantılar gerçekleştirdik. Bunları Kabine’de tartıştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşacağız. Aile Bakanlığımızla da güzel bir çalışmamız var inşallah onu da hep beraber neticelendirmiş olacağız.”