'Her 6 aileden birinin başında icra dosyası sallanıyor'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, enflasyonla baş edemeyen yurttaşın borç sarmalına girdiğini söyledi. Altay, yaptığı yazılı açıklamada dünyada bir ödeme aracı olan kredi kartlarının, Türkiye'de yıllardır kredilendirme aracı olarak kullanıldığını belirtti.

Yılın son 6,5 aylık döneminde bankalara olan kredi kartı borç bakiyesinin 73,2 milyar lira, bireysel kredi borç bakiyesinin ise 140 milyar lira arttığını aktaran Altay, yurttaşların her ay bankalara ortalama 32,7 milyar lira borç biriktirerek hayatını sürdürmeye çalıştığına dikkati çekti.

Yıl başında 1 trilyon lira olan yurttaşların bankalara borçlarının 212,8 milyar lira artarak Kurban Bayramı tatilinden sonra 1 trilyon 238 milyar liraya kadar çıktığına işaret eden Altay, "Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş, tüketici kredisi çekip kredi kartı borcunu, tüketici kredisi borcunu ödeyemediği noktada da kredi kartından nakit çekip tüketici kredisini ödeyerek geçim çarkını çevirmeye çalışıyor. Enflasyonla baş edemeyen vatandaş borç sarmalına girdi. Bu, tam anlamıyla bir borç sarmalı, sürdürülebilir değil" değerlendirmesinde bulundu.

'Kredi kartı yüzünden icraya verilenlerin sayısı arttı'

Engin Altay, şunları kaydetti:

"Kredi kartı yüzünden icraya verilenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 122 arttı. Tüketici kredisi yüzünden verilenlerin sayısı da yüzde 76 arttı. Son 5 yılda bankaların borcu yüzünden icra takibine aldığı vatandaş sayısı 4 milyon 150 bine dayandı. Türkiye'de 25 milyon aile bulunduğunu göz önüne alırsak neredeyse her 6 aileden birinin başında bir icra dosyası sallanıyor. Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik ve toplumsal sorunlar, Haziran 2018'den bu yana anayasal ama ondan önce de Anayasa'ya aykırı olarak fiilen uygulanan tek adam rejiminin akıl, mantık ve bilimsellikten uzak politikalarından kaynaklanıyor. Bu iktidardan kurtuluş, yaşanan tüm sorunlardan da kurtuluşu birlikte getirecek."