Kılıçdaroğlu: Derdim sadece saray iktidarıyla değil, halkı fakirleştiren herkesle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından 5 dakikalık bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoyu "Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin..." notuyla yayımlayarak, Merkez Bankası’nın faiz kararını ve AKP döneminde ihale alan iş insanlarını hedef aldı.

'Döviz bizzat Merkez Bankası tarafından engelleniyor'

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Önce faizler meselesini konuşalım. Dünya faizi yukarı çekiyor, Merkez Bankamız indiriyor. Faiz arttıran ülkeler yatırımcıları yani dövizleri kendi ülkesine çağırıyor. Doğal olarak faiz düşürenler ise yatırımcıya ülkeye gelme diyor.

Açıkça söylemek gerekirse dışarıdan gelmesi zaruri olan dövizin ülkemize gelmesi bizzat Merkez Bankası tarafından engelleniyor. Sonra Türk Lirası düşüyor, dövizin değeri artıyor. Sonra Merkez Bankası ilan ettiği düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Paralel de piyasada yatırımcı kıtlığı olduğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor.

'Nassmış, Erdoğan kim Nass kim?'

Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya, kredi de bir ürün o da artıyor. Bankalar bakıyor piyasa şartlarına bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını piyasa fiyatına satıyor. Sonuç, bankalar için yüzde 400 kar artışı sizler için sefalet.

Erdoğan, ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalabilmek için kredi alan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. Nassmış. Erdoğan kim Nass kim?

'Şirketler tefecidir, mafyadır'

Erdoğan gemisine binen herkesle bir derdim var. Faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir. Mafyadır. Açıkça söylemek lazım.

Karı yüzde dört yüz artmış o bankalar kazandıklarıyla yetinmeyip en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Tefeci tahsil etsin diyorlar. Yeter ki kendi bilançoları düzelsin. Garibanın da ne hali varsa görsün diyorlar. Şimdi bu tefeci şirketler. Telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu Saray iktidarının ne olduğu ortada. Ama bu bankalara ben ne diyeyim? Fakirin borcunu tefeciye satanlarla bir hesabımız olmayacak mı?

'Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam'

Sevgili halkım, şunu anlaman çok önemli. Kılıçdaroğlu sadece 5’li çeteyle masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam diyor. Erdoğan’ın gemisine binip halkımızı soyup soğana çeviren herkesle benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertleri, ülkenin geleceği değil. dertleri kazançlarını devam ettirmek. İktidar değiştirse de devam etmek. Finanse edilen troller. Hem anket şirketleri hem de trol ağlarıyla medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar.

'Hepsi millet düşmanı'

Benim derdim halkı fakirleştiren herkesledir. Benim için hepsi millet düşmanı. İster 5’li çete olsun, ister finans devleri, ister vakıf mafyacıkları, iste zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepsi aynıdır. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizinle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakıp giderim.

Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Hem nalına hem mıhına hadi oradan diyorum. Borçlarınız nedeniyle avukatlar aracılığıyla aranacaksınız.

Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar aşınıza göz koyanlardır. Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım."