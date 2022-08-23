Kılıçdaroğlu: Valileri uyarıyorum, şakşakçılık yapmayın

Son aylarda artan festival ve konser yasaklarına bir yenisi daha eklenmiş, Muğla Valiliği, Fethiye’de düzenlenecek olan Milyon Fest’i iptal etmişti.

Söz konusu festival ve konser yasaklarına ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"