Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: 'Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı'

Resmi olmayan verilere göre Mersin'den milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Recep Tayyip Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı" dedi.

Nebati'nin soyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, daha düne kadar 'Ben Hesap Uzmanı’yım. Hesap nedir, kitap nedir iyi bilirim' diyordunuz. Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız. Hiç boşuna kendinizi yormayın.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı."