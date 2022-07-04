Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Nebati, Haziran ayındaki enflasyon artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" dedi.

Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır.

Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır.

Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94.6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78.6 oranında artış yaptık.

Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."

TÜİK tarafından bugün açıklanan Haziran ayı için yıllık enflasyon yüzde 78,62 olarak duyurulmuştu. Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran ayında yıllık enflasyonu yüzde 175,55 olarak açıkladı.