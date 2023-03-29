Nebati'den Akşener'e yanıt: Asıl sorun 'Nemo' olmakta değil

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Kayıp Balık Nemo’ göndermesiyle ‘kayıp bakan Nemo’ olarak nitelediği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta selin vurduğu deprem bölgesinde çekilen çizmeli bir fotoğrafını paylaştı.

Nebati, kendisinin 'ortadan kaybolduğunu' söyleyen Meral Akşener'e sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz. Şahsımı hedef alarak bazı ithamlarda bulunmuşsunuz. Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi “Nemo” olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır" dedi.

Nebati şöyle devam etti:

"Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız."