Nebati enflasyon için bir kez daha tarih verdi

Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023 programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun düşüşüne ilişkin bir kez daha tarih verdi.

Nebati, "Nisan enflasyonu açıklandığında yüzde 50'lerin altına geldiğimizi göreceğiz. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık; tedrici (derece derece) olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız" dedi.

Öte yandan Nebati 14 Ocak 2022’de Bloomberg'e yaptığı açıklamada seçimlere Türkiye’nin “tek haneli enflasyon ile gireceğini” söylemişti. Bu söylemini şubat ayında tekrarlamıştı. 3 Mart 2022'de sosyal medya hesabından Nureddin Nebati “2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz” paylaşımı yapmıştı.

Erdoğan ve Nebati’nin enflasyonun tek haneye inmesi konusundaki iddialarıyla AKP’li Lütfi Elvan’ın açıklamaları birbirini tutmamıştı. Elvan, katıldığı bir canlı yayında “Bizim öngörümüz 2 yıl gibi bir süre içerisinde enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi” demişti.