Nebati: Ekonomide tam bağımsızlıktan geri dönmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının da hayali olan, her bakımdan tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye idealinin, yani Türkiye Yüzyılı'nın da yaklaşan ayak sesleridir. Asla bu kadarıyla yetinecek, tam bağımsızlık yolumuzdan dönecek değiliz” değerlendirmesini yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Nureddin Nebati'nin İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmadan bazı bölümleri aktardı.

Nebati, "Cumhuriyetimizin kuruluş arifesinde alınan Misak-ı İktisadi Kararları'nın önemli bir kısmı esasen bugün de bizlere yol gösterici niteliktedir. Yatırımlarımızı 5 kat artırarak 263 milyar dolar seviyesine ulaştırdık. İhracatımızı 7 kat artışla 256 milyar dolar seviyesine taşırken bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan bir ülke konumuna geldik. Sağladığımız desteklerle son 21 yılda binlerce fabrika ve tesisi ülkemize kazandırdık" dedi.

TOGG'u, TCG Anadolu'yu, İHA'ları, SiHA'ları, Kızılelma'yı, İMECE'yi, Altay Tankı'nı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, İstanbul Finans Merkezi'nin konuşulduğunu söyleyen Bakan Nebati şunları kaydetti:

“Her biri başlı başına devasa birer şaheser olan tüm bu büyük kazanımlarımızı ve daha nicelerini, tıpkı 100 sene evvelki milli mücadele ruhuyla çalışarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Tüm bunlar, milletimizin ortak kazanımları, hepimizin ortak gururudur. Ülkemizin daha güçlü ve daha müreffeh yarınlarının teminatıdır. Esasen tüm bunlar, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının da hayali olan, her bakımdan tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye idealinin, yani Türkiye Yüzyılı'nın da yaklaşan ayak sesleridir. Asla bu kadarıyla yetinecek, tam bağımsızlık yolumuzdan dönecek değiliz.”