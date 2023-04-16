Nebati: 14 Mayıs seçimi son dönüşün oylaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 Mayıs'ta yapılacak oylamanın 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için son dönüşün oylaması olduğunu söyledi.

AKP'den Mersin Milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği Mersin'in Erdemli ilçesinde iftar programına katıldı. Program öncesinde yurttaşlara hitap eden Nebati, 14 Mayıs'taki seçime değinerek, "21 yılda yapılan işlerin 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için son dönüşün oylaması" olduğunu belirtti. Bunun sadece bir seçim olmadığını ifade eden Nebati, "Bu seçim bir tarafta Türkiye, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet diyenlerle beraber olanların seçimi olacak. Öbür tarafta da 'Bunları bir tarafa koy, birilerinden talimat al' diyenler arasında olacak bu seçim" dedi.

"Biz ülkenin kazanımlarını daha da büyüteceğiz" diyen Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadeleyi büyümeyle birlikte yaptık. Onun için gerek OECD ülkeleri içerisinde gerekse dünya ülkeleri içerisinde Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor. Üretiyor, üretmeye devam ediyor, istihdam oluşturuyor, oluşturmaya devam ediyor ve edecek" diye konuştu. (AA)