Kemal Okuyan'dan depreme 'rahmet' diyen AKP'liye: Önce gideceksiniz, sonra yargılanacaksınız

AKP, depremde en ağır hasarı alan illerden Hatay'da milletvekili adaylarını Dörtyol İlçe Teşkilatı binası önünde düzenlediği etkinlikle tanıttı.

Toplantıya dua için kürsüye davet edilen emekli din dersi öğretmeni Ergüder Aksoy'un sözleri damga vurdu.

Aynı zamanda Dörtyol Belediyesi eski başkanı AKP'li Bilgehan Aksoy’un yakın akrabası olan Ergüder Aksoy, on binlerce kişinin ölümüne neden olan depremler için "Felaket değil, rahmet" dedi. Törene katılanlar da bu sözleri alkışladı.

Aksoy, depremlerde en çok etkilenen yerlerden olan Antakya için şu skandal ifadeleri kullandı:

“Antakya… Antakya kardeşlerim… Siz hepiniz Yasin'i Şerif'i çok iyi tanırsınız. İkinci sayfayı da çok iyi tanırsınız. Antakya'nın diğer adı ‘Karya topluluğu.' İsa peygamber zamanında kafir müşrik idiler. Oraya o mübarek İslam için gönderdi iki halifesini, görevlisini, reddettiler, onları şehit ettiler. Cenabı Hak ne dedi? Bir sayha ki, bir nara ki… Ödlerini kopardı, Antakya'yı sildi Allah, Muhammed ümmetine ‘buyurun bu kent sizin olsun' dedi.

'Buna felaket dediler, ben rahmet diyorum'

Ama bu kent nasıl bir mozaik böyle… Hep onun şiirsel tarafı üzerinde duruyoruz. Hayır orada her dinden her mezhepten, öyle bir karışık homojen ki… Hayır ak insanının görevi orayı tamamen Kuran, İslam ve Muhammed Aleyhisselam çapında İslamize etmekle görevlidir. Allah'tan görevdir bu. Öyleyse bu ikinci sayha oldu Antakya'ya… Kardeşlerim buna bir felaket dedi. Ben de rahmet diyorum. Niye biliyor musunuz? Bir arabacı atını sürerken at biraz yorulunca kırbaç vurur ona…

Depremi 'Allah'ın kamçısı' olarak niteledi

İşte bu millete 11 vilayet şahsında, 85 milyona bir kırbaç Allah'tan… O bir kamçıydı… Niçin? Çünkü o 50 bini şehit ederek cennete aldı Allah, ötekiler maddi olarak… O halde Antakya (eliyle milletvekili adaylarını göstererek) bu aslanları bekliyor ki artık tümüyle hepsi ak olsun.”

Okuyan: Önce gideceksiniz, sonra yargılanacaksınız

AKP toplantısındaki skandal ifadelere tepki TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi. Okuyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda depremi rahmet olarak niteleyenlerin yargılanacağını söyledi.

Okuyan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AKP Hatay’da aday tanıtıyor. Adamın biri çıkıyor, “Antakyada her dinden her mezhepten insan var, ak insanının görevi orayı tamamen İslamize etmektir” diyor. Sonra deprem için “felaket değil rahmet” diye buyuruyor. Önce gideceksiniz, sonra yargılanacaksınız."