'Ne başkanım bunun adı?'

Artık kullanmadıkları ve halk arasında bilinen adıyla TAİ, tercih ettikleri adıyla TUSAŞ Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ Başkanı Temel Kotil bugün sosyal medyada paylaştığı mesajla dikkat çekti.

Milli Muharip Uçak projesinin ilk üretimi olarak öne çıkardığı parça, alüminyum malzemeden üretilmiş sıradan ve basit bir imalat.

Kurulduğu dönemden bugüne savunma sanayii üretiminde Türkiye kapitalizminin ihtiyaçları ve tercihleri ekseninde imalat yapan TAİ, ABD ile ortaklı şekilde F-16 üretimi ve montajıyla yola çıktı. Sonraki dönemde işbirliğinin derinleşmesiyle dahil olduğu havacılık ürün sayısını artıran kurum kendi özgün ürünleriyle de öne çıkmaya başladı. Dünya çapında ilk 100 büyük savunma firması arasında yeralan TAİ bugün Türkiye burjuvasinin gururla takdim ettiği savunma sanayi kurumlarının amiral gemisi konumunda.

Milli Muharip Uçak ise oldukça iddialı ve bugünden yarına gerçekleştirilemeyecek ölçekte bir proje. Özellikle de avyonik, uçak motoru, fırlatma koltuğu vb gibi yüksek teknoloji gerektiren üretimlerde istenen seviyelerde olunmadığı düşünülürse.

Yazının konusu olan fotoğraftaki parça ise alüminyum malzemeden, herhangi bir CNC tezgâhında üretimi birkaç saat sürecek olan ve basit bir programla üretilebilecek bir parça. Ortada kutlanacak veya abartılacak bir durum görmek oldukça zorlama.

Dolayısıyla sırf iç siyasete malzeme olsun ve ne zaman tamamlanacağı meçhul olan bir projeye başladık demek için konan fotoğrafın altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısının sorusuyla bitirmek lazım sanırız bu yazıyı: