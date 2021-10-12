NBA oyuncusu, aşı olmadığı için forma giyemeyecek

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, Covid-19 aşısı olana kadar takımdan uzak kalacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, Brooklyn Nets'in takım genel menajeri Sean Marks yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Kyrie Irving'in tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti.

Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı.

New York eyaletinde oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.