18 eski NBA oyuncusu tutuklandı

Eski Boston Celtics ve Los Angeles Clippers oyuncusu Ronald Glen “Big Baby” Davis de dahil olmak üzere on sekiz eski NBA oyuncusu NBA'nin sağlık sigortasını ve emeklilik fonunu 4 milyon dolardan dolandırmakla suçlandı.

New York'un Güney Bölgesi'ndeki federal mahkemeye sunulan bir iddianameye göre, eski oyuncular, 2017'den 2020'ye kadar gerçekte satın alınmayan tıbbi ve dişçilik hizmetleri için yanlış geri ödeme talepleri sunmakla suçlanıyor.

İddianameye göre tutuklanan basketbol oyuncuları yanlış beyanları sonucu toplam yaklaşık 3,9 milyon dolar para kaçırdı.

Oyuncuların, her biri 65 bin ila 420 bin dolar arasında değişen toplam dolandırıcılık gelirlerinde yaklaşık 2,5 milyon dolar aldı.

ABD'nin ulusal polis ve iç istihbarat örgütü FBI'ın New York Saha Ofisinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael Driscoll, Perşembe sabahı konuya ilişkin ülke genelinde 12 bölgede 16 sanığı tutukladığını söyledi.

'Terrence Williams grubun elebaşı' iddiası

NBA'in sağlık ve emeklilik fonlarını uygun aktif ve eski NBA oyuncuları ve aileleri için mevcut tıbbi kapsamın üzerine ek teminat sağlamakta. Ödemeler öncelikle NBA takımlarının katkılarıyla finanse ediliyor.

İddianameye göre, o zamanki New Jersey Nets tarafından yapılan 2009 NBA Seçmeleri'nde genel sıralamada 11. olan Terrence Williams, fonu dolandırma planının elebaşı konumunda.

Williams'ın kendisine komisyon ödenmesi karşılığında sahte beyanlarda kullanılmak üzere sahte faturalar sunarak diğer NBA oyuncularını işe aldığı iddia edildi. İddianameye göre Williams, oyunculardan en az 230 bin dolar komisyon aldı.

Williams'ın ayrıca Davis, Charles Watson Jr. ve Antoine Wright'a sahte faturaların dayandığı bazı hizmetleri haklı çıkarmak için tıbbi gerekliliklere ilişkin uydurma mektuplar almalarına yardım ettiği iddia edildi.

İddianamede, sahte faturaların ve tıbbi gereklilik formlarının birçoğunun "olağandışı biçimlendirmeleri, gramer hataları olması" ve aynı tarihlerde farklı ofislerden gönderilmesi nedeniyle dikkat çekti.

İddianamede NBA oyuncusu Gregory Smith'in o sırada Tayvan'da basketbol oynarken Beverly Hills'deki bir kanal tedavisi için fatura aldığını belirterek, sahte belgelerdeki diğer göze çarpan hatalara dikkat çekildi.

Bazı tedavi faturaların aynı güne denk gelmesi de dikkat çekti. İddianamede üç oyuncunın 30 Nisan 2016'da aynı altı dişe kanal tedavisi yaptırdığını ve 11 Mayıs 2016'da aynı altı dişe kuron yaptırdığına dair faturalar da yer aldı.

Davada ayrıca suçlananlar arasında eski bir Washington Wizards ve Los Angeles Clippers oyuncusu Alan Anderson, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers oyuncusu Shannon Brown; ve altı kez NBA All-Defensive Team seçimi olan Tony Allen da bulunuyor.

Allen'ın karısı Desiree Allen, iddianamede suçlanan tek kadın ve NBA mensubu olmayan şahıs.

Listede ayrıca kariyerinin çoğunu Detroit Pistons'ta geçiren William Bynum, New Jersey Nets'in eski oyuncusu Christopher “Supreme Bey” Douglas-Roberts, beş NBA takımında oynayan Melvin Ely ve Jamario Moon'da yer aldı.