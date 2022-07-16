Nazmi Arıkan'ın öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın sahibi Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Jandarma’nın soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, cinayetin işlendiği gece Arıkan, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyüne 2 kilometre mesafedeki çiftliğinde çalışan veterinerle birlikte saat 23.00’e kadar oturdu. Veterinerle onu evine bırakacak olan şoför Şerif Eker, saat 23.00’te evden ayrıldı. Arıkan 15 dakika sonra telefonla şoförünü aradı. İkili arasında 30 saniyelik bir görüşme oldu. Tahminlere göre Arıkan, Ufuk Akçekaya’yı karşısında gördükten sonra şoförünü yardım istemek için aradı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cesetler yan yana bulunduğunda Nazmi Arıkan’da 42, şoförü Şerif Eker’de ise 38 bıçak yarası tespit edildi. Cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya cinayetten bir gün önce otobüsle Gelibolu’ya gelerek bir otelde konakladı, ertesi gün taksi ile çiftliğe gitti. İki saat sonra yeniden aynı taksiyi çağırarak Gelibolu’ya döndü. Çiftliğe gittiği taksinin şoförünün anlattıkları, cinayetten sonra çektiği video ve Gelibolu’ya kendi otomobili yerine otobüsle gelmesi cinayet planını ortaya koydu.

Çanakkale’den İstanbul’a gelen Jandarma ekipleri, olaydan 24 saat sonra Ufuk Akçekaya’yı Etiler’deki evinde gözaltına aldı.