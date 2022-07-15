Nazmi Arıkan cinayetiyle ilgili önemli gelişme: 'Kafasına silah dayayacağım' demiş

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın sahibi Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili önceki gece özel okul ve kurs işletmecisi olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya İstanbul’da gözaltına alınarak Gelibolu’ya götürüldü.

Akçekaya'nın gözaltına alınmadan saatler önce Instagram hesabında canlı yayın yaptığı ortaya çıkmıştı. Yayında Akçekaya, 10 ay önce önce bıçaklandığını, söz konusu olayın arkasında Nazmi Arıkan ile B. Eğitim Kurumları’nın sahibi A.Ç.’nin olduğunu iddia etti. Akçekaya’nın sözünü ettiği olaya ilişkin dava dosyasına Halk TV'den Dinçer Gökçe ulaştı.

4 kişi ceza aldı

Akçekaya’nın bıçaklanması ve hürriyetinden yoksun bırakılmasına ilişkin 4 sanıklı dava İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Geçen 26 Nisan’da görülen duruşmada mahkeme sanıklara 5’er yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Ahmet Aslan’ın emniyet ifadesi ise Nazmi Arıkan cinayetine ışık tutacak nitelikte.

Dava dosyasına göre kendisini MİT’çi olarak tanıtan Ahmet Aslan, Ufuk Akçekaya ile sanık Tolga Temiz aracılığı ile tanıştığını söyledi. Akçekaya’nın, Tokatspor’un ligden düşmemesi için kendilerinden yardım istediğini öne süren Aslan ifadesinin devamında “İlerleyen süreçte Ufuk Akçekaya ile samimiyetim arttı. Bu süreçte bana ailevi sıkıntılarından söz etti. Ben kendisine maddi destekte bulundum. Benim dışımda Tolga Temiz de maddi yardımda bulundu” dedi.

'30 milyon dolar borcu var'

Ahmet Aslan ifadesinin devamında şunları kaydetti:

“Bana, Nazmi Arıkan’ın kendisine 30 milyon dolar borcu olduğunu söyledi. Arıkan’ın Çanakkale’de bulunduğunu söyledi. Nazmi Arıkan borcunu ödemediği için, kafasına silah dayayıp parayı şirket hesabına alacağını söyledi.”

Ahmet Aslan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde verdiği ifadesinde, Akçekaya’nın sözlerine itibar etmediğini belirterek “Hatta Nazmi Arıkan’a ulaşıp kendisi ile de görüştüm. Nazmi Arıkan borcu olmadığını, alacağının olduğunu söyledi” şekilde ifade verdi.