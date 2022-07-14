Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden 'kulüp başkanı' çıktı

Fen Bilimleri Dershanesi kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki hayvan çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü çifte cinayette yeni detaylara ulaşıldı.

Yapılan ön otopsi sonucu ünlü işadamı Arıkan'ın 62, şoförü Eker'in 38 yerinden bıçaklandığı belirlenirken, Jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından olayın faili olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya suçlamaları kabul etmedi. Akçekaya'nın cinayetin hemen ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Akçekaya İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl yaptığı türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürüdüğü sırada görüntülenmiş ve CİMER’e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Tokatspor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya canlı yayında şikayet eden kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

Cinayetten sonra canlı yayın

Halk TV'de yer alan habere göre Nazmi Arıkan cinayeti zanlısı olarak gözaltına alınan Ufuk Akçekaya’nın, olaydan saatler sonra Instagram hesabında canlı yayın yaptığı anlaşıldı. Akçekaya, Nazmi Arıkan’ın bir yıl önce kendisini bıçaklattığını öne sürdü. Kendisini bıçaklayan kişilerin ceza alınca Arıkan’ı öldürdüklerini iddia eden Akçekaya'nın, Instagram hesabında AKP'li isimlerle olan fotoğrafları da dikkat çekti.

“Nazmi Arıkan kurban seçilmiştir. Fakat beni bıçaklaması için adamlar tutmuştur” diyen Akçekaya,“Nazmi Arıkan olayı müthiş bir kumpastır. 18 Ekim 2021’de ben bıçaklandım. Beni bıçaklayan şahıslar Nazmi Arıkan ve A. Ç. bağlantılı şahıslardı. Bu kişiler, bıçaklama olayı nedeni ile geçen 21 Nisan’da 5 yıl ceza aldılar. Bu kişiler ceza alınca, sabıkaları da olduğu için panik oldular. Olayın içinde 9-10 kişi var. Olaydan sonra bana garip garip mesajlar atanlar var. Ölmüş gitmiş adam ne yapalım. Olay çok büyük bir olay. Adi bir öldürme olayından ziyade ülkede kaos olması amaçlanıyor” diye konuştu.

Erdoğan için forma

Akçekaya, 6 dakikaya yakın süren yayının sonunda ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hazırlanmış bir formayı ekrana taşıdı.

Twitter hesabında kendisini, “Tokatspor AŞ Başkanı/Özel okul&kurs işletmecisi / Cumhurbaşkanımızın evinin yakınına 6 numara NATO sireni taktıracak kadar sevdalı / TFF başkan adayı” olarak tanıtan Ufuk Akçekaya’nın Instagram hesabında AKP’li siyasetçiler, sanat ve spor dünyasından isimlerle çektirdiği fotoğraflar öne çıkıyor.

Ünlüler ve AKP'li isimlerle fotoğraflar

Akçekaya’nın, Instagram hesabından Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner ile de çok sayıda fotoğraf karesi ve videosu bulunuyor. İkilinin, telsizli sirenin denemesine ilişkin videosu da Akçekaya’nın Instagram hesabında yer alıyor. Akçekaya, Uzuner’in Kavacık’taki merkez ofisine gidiş geliş anlarına dair de videoları söz konusu. Akçekaya geçen 14 Şubat’taki bir yayınında “Orhan Uzuner'i ziyaret ettim. Desteğini aldım Orhan abinin. Bekleyin bizi” diyor.

Akçekaya'nın hesabında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Boğaziçi’nin görevden alınan kayyum rektörü Melih Bulu, Fatih Terim, Yılmaz Vural, Fikret Orman, Acun Ilıcalı, Mustafa Sandal, Cem Yılmaz, Ahmet Özhan ile fotoğrafları yer alıyor.