Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi gözaltında

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.