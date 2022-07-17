Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Ufuk Akçekaya adliyeye sevk edildi

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın sahibi Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayetlerle ilgili Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya'nın sorgusu sürerken suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak tarlada bulunmuştu.

Akçekaya, Gelibolu ilçesindeki 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu tamamlanan Ufuk Akçekaya’nın cinayet suçlamalarını reddettiği belirtildi. (İHA)