Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Ufuk Akçekaya adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın sahibi Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüştü

Cinayetlerle ilgili Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya'nın sorgusu sürerken suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak tarlada bulunmuştu.

Akçekaya, Gelibolu ilçesindeki 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu tamamlanan Ufuk Akçekaya’nın cinayet suçlamalarını reddettiği belirtildi. (İHA)

Haber

Nazmi Arıkan cinayetiyle ilgili yeni gelişme