Nazmi Arıkan cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın sahibi Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayetlerle ilgili Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya'nın sorgusu sürerken suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak tarlada bulundu.

DHA'nın haberine göre, 2 gün önce çiftliğe götürülüp yer göstermesi yaptırılan Akçekaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Jandarma ekipleri, bir yandan da çiftlik arazinde detaylı çalışmasını sürdürüyor.

İncelemelerde gece karanlığında ayçiçeği tarlasının içerisinden geçerek çiftliğe gittiği değerlendirilen Akçekaya'ya ait olduğu sanılan ayak izleri bulundu. Bu bölgede yoğunlaştırılan aramalarda suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak, jandarma ekiplerince bulunarak incelemeye alındı.