Nâzım Hikmet'in ölüm yıl dönümünde yeni şarkı

Komünist şair Nâzım Hikmet ölümünün 60. yılında anılmaya ve yaşatılmaya devam ediyor.
Şairin "Severmişim Meğer" isimli şiiri, yazılışından 61 yıl sonra müzisyen Şükran Alış Mengirkaon tarafından bestelendi.
Şairin 1962 Mart’ında Prag'da kaleme aldığı şiirinde hem yurduna özlemi, hem de yaşamının
çeşitli evreleri görülebiliyor.
Şükran Alış Mengirkaon kendi bestesini yorumlarken, şarkının düzenlemesini, miksini Murat Mengirkaon’un
yapıyor. Klibi yönetmen Cenker Ekemen imzalı şarkıda viyolenseli Gökçe Bahar Oytun çalıyor. Ayrıca Geniş Merdiven Orkestra’dan müzisyenler, enstrümanlarıyla kayıtlarda yer alıyor.
Kayıt , düzenleme, mix, Lavta : Murat MENGİRKAON
Viyolonsel: Gökçe Bahar OYTUN
Akustik Gitar: Kurtuluş DOĞRU
Bas Gitar: Asım Murat OKUR
Piyano: Barış YILDIRIM
Yapım: Anadolu Müzik / Cem YILMAZ
Klip: Cenker EKEMEN
Sahne Işık: Koray KANALICI
Kapak Tasarımı: Utku Deniz SİRKECİ