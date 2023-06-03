Nâzım Hikmet'in ölüm yıl dönümünde yeni şarkı

Komünist şair Nâzım Hikmet ölümünün 60. yılında anılmaya ve yaşatılmaya devam ediyor.

Şairin "Severmişim Meğer" isimli şiiri, yazılışından 61 yıl sonra müzisyen Şükran Alış Mengirkaon tarafından bestelendi.

Şairin 1962 Mart’ında Prag'da kaleme aldığı şiirinde hem yurduna özlemi, hem de yaşamının

çeşitli evreleri görülebiliyor.

Şükran Alış Mengirkaon kendi bestesini yorumlarken, şarkının düzenlemesini, miksini Murat Mengirkaon’un

yapıyor. Klibi yönetmen Cenker Ekemen imzalı şarkıda viyolenseli Gökçe Bahar Oytun çalıyor. Ayrıca Geniş Merdiven Orkestra’dan müzisyenler, enstrümanlarıyla kayıtlarda yer alıyor.

Kayıt , düzenleme, mix, Lavta : Murat MENGİRKAON

Viyolonsel: Gökçe Bahar OYTUN

Akustik Gitar: Kurtuluş DOĞRU

Bas Gitar: Asım Murat OKUR

Piyano: Barış YILDIRIM

Yapım: Anadolu Müzik / Cem YILMAZ

Klip: Cenker EKEMEN

Sahne Işık: Koray KANALICI

Kapak Tasarımı: Utku Deniz SİRKECİ